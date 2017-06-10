Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe otomotiv Çağdaş Kaya
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Moody's Güney Afrika'nın notunu düşürdü

- Güney Afrika'nın kredi notu "Baa2"den "Baa3" seviyesine indirildi

Moody's Güney Afrika'nın notunu düşürdü

NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Güney Afrika'nın kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın kredi notunun "Baa2"den "Baa3" seviyesine indirildiği, görünümünün de "negatif" olduğu bildirildi.

Güney Afrika'nın kurumsal çerçevesinin zayıfladığı kaydedilen açıklamada, azalan büyüme beklentilerinin siyasi belirsizliği ve yapısal reformlardaki yavaş ilerlemeyi yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, artan kamu borcu nedeniyle ülkenin mali gücünün aşındığına işaret edildi. Ayrıca, ülkenin negatif görünümünün siyasi görünümünden kaynaklanan büyüme ve mali düzenleme üzerindeki riskleri yansıtmaya devam ettiği vurgulandı.

Orta vadede ekonomik ve mali gücün yatırımcı güveni ve siyasi belirsizliğe karşı hassas olmaya devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, büyüme oranını artırma ve mali harcamaları esnek hale getirmeyi amaçlayan yapısal reformların da büyüme bakımından duyarlı olduğu bilgisine yer verildi.

Moody's, geçen sene yüzde 0,3 büyüme kaydeden Güney Afrika ekonomisinin bu yıl yüzde 1, gelecek yıl ise yüzde 1,5 genişlemesini öngörüyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaKredi NotuMOODY'S
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5