Moody's Güney Afrika'nın notunu düşürdü

NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Güney Afrika'nın kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın kredi notunun "Baa2"den "Baa3" seviyesine indirildiği, görünümünün de "negatif" olduğu bildirildi.

Güney Afrika'nın kurumsal çerçevesinin zayıfladığı kaydedilen açıklamada, azalan büyüme beklentilerinin siyasi belirsizliği ve yapısal reformlardaki yavaş ilerlemeyi yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, artan kamu borcu nedeniyle ülkenin mali gücünün aşındığına işaret edildi. Ayrıca, ülkenin negatif görünümünün siyasi görünümünden kaynaklanan büyüme ve mali düzenleme üzerindeki riskleri yansıtmaya devam ettiği vurgulandı.

Orta vadede ekonomik ve mali gücün yatırımcı güveni ve siyasi belirsizliğe karşı hassas olmaya devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, büyüme oranını artırma ve mali harcamaları esnek hale getirmeyi amaçlayan yapısal reformların da büyüme bakımından duyarlı olduğu bilgisine yer verildi.

Moody's, geçen sene yüzde 0,3 büyüme kaydeden Güney Afrika ekonomisinin bu yıl yüzde 1, gelecek yıl ise yüzde 1,5 genişlemesini öngörüyor.