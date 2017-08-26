Moody's Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti

WASHINGTON (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu "Caa3"ten "Caa2"ye yükseltti, not görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notlarının "Caa3"ten "Caa2"ye revize edildiği bildirildi.

Ülkenin kredi görünümünün ise "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği duyurulan açıklamada, pozitif revizyonlara gerekçe olarak "Ukrayna'nın dış pozisyonunun güçlenmesini ve kamusal borç dinamiklerinin yapısal reformlarla iyileşmeye devam etmesi beklentisi" gösterildi.

Yapısal reformların sürmesinin borçların sürdürülebilir hale gelmesine olanak sağlayacağı kaydedilen açıklamada, bunun Ukrayna'nın uluslararası finansal piyasalara erişimi bakımından önemli olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, siyasi ve jeopolitik gerilimlerin ülkenin mali pozisyonu için risk oluşturabileceği ifade edilerek, kredi notundaki artışın bu nedenle bir kademe ile sınırlandırıldığı belirtildi.