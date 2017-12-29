"Mor Beyin" yazılımcısı Erbakırcı hakkında suç duyurusu

BURSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan ve tutuklanan, yaklaşık 9 ay sonra serbest bırakılan eski Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, "Mor Beyin" yazılımını yaptığı öne sürülen FETÖ firarisi eski TÜBİTAK personeli Kemalettin Cengiz Erbakırcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baş, adliye önünde gazetecilere, tutuksuz yargılandığı 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasının 1 Şubat 2018'de yapılacağını söyledi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle şubat ayında tutuklandığını ve yaklaşık 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Silivri Cezaevi'nden 31 Ekim'de adli kontrol şartıyla serbest kaldım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı çalışma sonucu 11 bin 480 kişi içinde benim de aynı mağduriyete uğradığım ortaya çıktı. Tamamen FETÖ denen hain örgütün kumpasına uğradığım ortaya çıktı. Şimdi 'Mor Beyin' denen uygulamayı yapan Erbakırcı hakkında iftira, suç uydurma, sahte delil uydurma ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından suç duyurusunda bulunuyorum Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına."

Baş'ın avukatı Erdal Yıldız da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının son yaptığı çalışmayla müvekkilinin ByLock listesinden çıkarıldığını kaydetti.

Virüs sistemiyle ByLock kullanıcısı olduğunun ortaya çıkarıldığını vurgulayan Yıldız, "Müvekkilimizin mağduriyeti sonlandırıldığı için mutluyuz. İnşallah başka mağdurlar varsa bunların da mağduriyetlerinin adli makamların yapacağı çalışmalarla aydınlığa kavuşacaktır. HSK tarafından hala soruşturma yürütülüyor fakat biz yeni gelişmeden sonra mesleğe dönüşüne de onay verileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Baş ve avukatı, daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



