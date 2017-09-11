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Morgan Stanley, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

- Kuruluş, Türkiye ekonomisinin bu yıla dair büyüme öngörüsünü yüzde 3,3'ten yüzde 4,3'e çıkardı

Morgan Stanley, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

NEW YORK (AA) - ABD'li uluslararası finansal hizmetler ve yatırım bankacılığı kuruluşu Morgan Stanley, Türkiye'nin bu yıla dair ekonomik büyüme tahminini yükselttiğini duyurdu.

Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme kaydettiğine işaret edilerek, bunun bankanın büyüme tahminiyle orantılı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinde bu sene için öngördüğü büyüme oranının yüzde 3,3'ten yüzde 4,3'e yükseltildiği kaydedildi.

İkinci çeyrekte yakalanan ekonomik büyüme oranına en çok katkı yapan faktörler arasında özel tüketim, ihracat ve yatırımlardaki artışa dikkat çekilen açıklamada, özel tüketimin bu yılın ikinci yarısında da büyüyeceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Açıklamada, siyasi görünümün tüketici güvenini desteklemesi durumunda güven göstergelerinin kademeli olarak artmaya devam edeceğinin altı çizilirken, istihdamın da toparlanmakta olduğu bilgisine yer verildi.

Öte yandan ekonomik büyümeye ilişkin orta vadeli kaygılar olduğu bildirilirken, bunların arasında inşaat harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki artan payı ve kredilerin büyüme içindeki katkısının kademeli olarak azalması gösterildi.

Morgan Stanley, Türkiye ekonomisinin gelecek yıla dair büyüme öngörüsünü ise değiştirmeyerek yüzde 2,8 oranında sabit tuttuğunu bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik BüyümeMorgan StanleyTürkiye
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