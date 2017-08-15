Morhipo App 5 milyondan fazla indirildi

İSTANBUL (AA) - Morhipo'nun mobil aplikasyonu Morhipo App, 5 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı.

Morhipo.com açıklamasına göre, şirket modaseverleri yeni sezon ve kampanyalı ürünlerle buluşturmaya mobil dünyada da devam ediyor. İnternetten alışveriş deneyimini IOS ve Android işletim sistemlerinde de 7/24 ulaşılabilir hale getiren Morhipo.com, geliştirdiği Morhipo App uygulaması ile 5 milyondan fazla indirme rakamına ulaştı.



Açıklamada verilen bilgilere göre, MMA Türkiye ve Digital Age Dergisi'nin yılın mobil uygulamaları yarışmasında moda kategorisinde iki yıl üst üste birinci olan uygulama, kolay ve hızlı ürün arama, teslimat ve ödeme, favorilere ekleme ve bilgilendirme altyapılarıyla iOS'ta yüzde 100, Android'de ise yüzde 99 müşteri memnuniyetine sahip. Uygulama iOS kullanıcıları tarafından aylık 60 milyon görüntülemeye, Android kullanıcıları tarafından ise 80 milyon görüntülemeye ulaştı.





- Push Notifications özelliğiyle kişiye özel bildirimler ulaşıyor





Uygulama, Hızlı Arama özelliğiyle aranılan ürünlere hızla ulaşılmasını sağlarken, kullanıcılar için sezon ve kampanya kurguları altında kolay erişilebilir filtreler sunuyor. Sesli Arama özelliğiyle ise aramalar sesli komut sistemiyle yapılıyor. Favori Listesi, kullanıcıların ilgilendikleri ürünleri takip etmelerini sağlarken Universal Links ile internetten ve Morhipo.com'dan yapılan aramalar doğrudan uygulamanın sayfasına aktarılıyor.



"Barkod ile Arama" sistemiyle benzerlerinden ayrılan uygulama, bu özelliğiyle kullanıcılara herhangi bir mağazada beğendikleri ürünlere siteden ulaşıp ulaşamayacaklarını öğrenme imkanı sağlıyor. Barkod arama özelliği sayesinde, aranılan ürün sitede mevcut ise kullanıcılar ürünün sayfasına yönlendiriliyor. Bu aşamada ürünün fiyat karşılaştırılması da yapılabiliyor. Push Notifications özelliğiyle ise kullanıcıya hem genel hem kişiye/duruma özel bildirimler ulaşıyor.





- Güvenilir teslimat ve ödeme imkanları







Uygulama, farklı ödeme imkanlarıyla da hız ve güvenlik özelliklerini ön plana çıkarıyor. Ödemeler kredi kartı veya banka kartının yanı sıra Kapıda Ödeme ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Express seçenekleriyle gerçekleştirilebiliyor. Uygulamada, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan bir markalar koalisyonu olan Hopi'nin kampanyaları da geçerli oluyor. Kullanıcılar yaptıkları alışverişlerde, Hopi kampanyalarına katılıp "Paracık" harcayabiliyor.

Tıkla-Gel özelliğiyle kullanıcılar, siteden satın aldıkları ürünleri ücretsiz kargo avantajıyla uygun Boyner ve YKM mağazalarından teslim alabiliyor, ürünleri yine bu mağazalarda değiştirip iade edebiliyor. Apple'ın iOS uygulamasını özel olarak seçtiği ve tüm Apple mağazalarındaki cihazlara örnek e-ticaret uygulaması olarak yüklediği uygulamada, kullanıcı yorumları sürekli takip ediliyor ve kullanıcıların kolayca geri bildirim yapabilmesi için pratik ekranlar bulunuyor.

