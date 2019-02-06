Morhipo.com’da akıllı moda deneyimi dönemi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam eden Morhipo.com, Morpass ile müşterilerine akıllı bir moda deneyimi yaşatmanın yanı sıra, tanışma hediyesi olan kargo bedava çeki ve hediye çekleriyle bugüne kadar toplam 2,1 milyon TL değerinde fayda sundu.

Morhipo.com açıklamasına göre, modayı ve trendleri online dünyada müşterilerine sunarken, yeniliklerin de adresi olan Morhipo.com, "Koşulsuz Müşteri Mutluluğu" anlayışıyla güvenli, hızlı ve kolay alışveriş keyfi yaşatmak için çalışmaya devam ediyor.



Morpass, Morhipo.com müşterilerine son altı ayda yaptıkları alışveriş tutarına göre sürprizler, indirim çekleri, kişiye özel teklifler, kargo bedava fırsatları, çağrı merkezi öncelikleri ve indirimli Networkdry kuru temizleme ayrıcalıkları gibi cazip teklifler sunuyor. Morpass’ın akıllı moda deneyiminden yararlanmak ve kişiye özel tekliflerle alışverişin keyfini çıkarmak için Morpass üyesi olmak yeterli.





- Hem kazandırıyor hem keyfe dönüşüyor





Morpass daha ilk günden müşterilere tanışma hediyesi olan kargo bedava çeki ve hediye çekleriyle toplam 2,1 milyon TL değerinde fayda sundu. Müşterilere son altı aylık alışverişlerine özel belirlenen faydalarla "merhaba" diyen Morpass, akıllı bir moda deneyimi için yarattığı sürpriz faydalarla müşterileri mutlu etti.

2011 yılında ilk defa tek sepet uygulamasıyla sezon ve kampanya alışverişini birleştirerek, müşterilerine fazladan kargo ücreti ödetmeden alışveriş keyfi sunan modanın e-ticaretteki adresi, yine ilk kez 2014 yılında müşterileri için ürünlerini teslim alırken kapıda nakit ya da kredi kartıyla ödemeye imkanı sunan hizmetini hayata geçirmişti.

Müşterilerinin ürün iadelerini 2014 yılından itibaren Türkiye’deki Boyner veya YKM Mağazaları’ndan yapılabilmelerini de mümkün hale getiren Morhipo.com, 2015 yılından beri de "TIKLA-GEL" sayesinde satın alınan ürünlerin Boyner ve YKM Mağazaları’ndan teslim alabilme imkanını sunuyor.