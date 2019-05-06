Morhipo.com’dan Anneler Günü fırsatları

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, Anneler Günü'ne özel hediye alternatifleri sunuyor.

Morhipo.com açıklamasına göre, Morhipo.com, bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü’ne özel indirim fırsatlarıyla pek çok hediye alternatifi sunuyor. Üstelik hediye almak için son dakikaya kalanlara Hepsiexpress ile harika bir fırsat sunuyor.

Morhipo.com’dan alışveriş yapmak isteyenleri yüzde 80’e varan indirim fırsatlarıyla parfüm seçeneklerinin yanı sıra Beymen çantalarda yüzde 60’a varan indirime ek yüzde 15 indirim, Chakra’da ise 300 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL indirim fırsatı bekliyor.

Üstelik 6-12 Mayıs tarihleri arasında Axess, CardFinans ve Advantage'a özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde ekstrenize 100 TL indirim ve dokuz taksit fırsatı bulunuyor.

“Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” anlayışıyla müşterilerine güvenli, hızlı ve kolay alışveriş keyfini yaşatan Morhipo.com, Anneler Günü hediyesini son dakikaya bırakanlara çok özel bir avantaj sunuyor. 8-11 Mayıs tarihleri arasında hızlı gönderi ürünlerinden alışveriş yapanlar, Hepsiexpress ile ücretsiz aynı gün ve ertesi gün randevulu teslimat fırsatını yakalıyor.

Hepsiexpress ile müşteriler teslimatlarını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli bölgelerine ertesi gün randevulu teslimat seçenekleriyle gerçekleştirebiliyor. Yani müşteriler kargolarının teslim gününü ve zaman aralıklarını kendi diledikleri gibi belirliyor.

Üstelik İstanbul bölgesinde yapılan alışverişlerin teslimatları gün içinde de gerçekleşebiliyor. İstanbul için aynı gün ve ertesi gün randevulu teslimat seçeneklerinden faydalanan müşteriler, alışverişlerine diledikleri zaman aralıklarını tercih ederek ulaşabiliyor. Aynı gün randevulu teslimat sadece İstanbul'da olmak üzere, 18.00-23.00 arası teslimat saatlerinde, ertesi gün randevulu teslimat ise 13.00-18.00 ve 18.00-23.00 saatleri arasında tercih edilebiliyor.