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Morhipo.com'dan Babalar Gününe özel seçenekler

- Morhipo.com, 16 Haziran Pazar günü kutlanacak Babalar Günü’ne özel pek çok hediye alternatifi sunuyor

Morhipo.com'dan Babalar Gününe özel seçenekler
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İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, müşterilerine Babalar Günü’ne özel son moda kıyafetlerin yanı sıra yenilikçi ve eğlenceli pek çok hediye seçeneği sunuyor.

Morhipo.com açıklamasına göre, Morhipo.com, 16 Haziran Pazar günü kutlanacak Babalar Günü’ne özel pek çok hediye alternatifi sunuyor. Üstelik Axess, CardFinans ve HSBC Advantage’a özel 400 TL alışverişe 100 TL indirim ve 9 taksit fırsatı da bulunuyor.

Morhipo.com’da yazlık gömlekler, 49.90 TL’den başlayan fiyatlarla hem şık hem rahat tişörtler ve serin yaz akşamları için cool ceketlerin yanı sıra en şık ayakkabılar, hem konforlu hem stil sahibi sneakerlar ve babaların tatil ihtiyaçları için mayodan bavula kadar pek çok ürün yer alıyor. Ayrıca zamanı yöneten babalar için yıllar boyu kullanılacak saatler ve yaza uygun parfümler de yine gözde hediye seçenekleri arasında.

Ekonomiden iş dünyasına, kişisel gelişimden en yeni romanlara kadar geniş bir kitap seçkisi Morhipo.com’un önerileri arasında. Büyümeyen babalar için drone gibi yenilikçi ve eğlenceli seçenekler, hoparlör ve kulaklıklar da düşünülebilir. Son olarak babalarının atacağı en özel imzalar, alacakları en özel notlar için Lamy dolmakalemler ve kalem setleri de seçebileceğiniz hediyeler arasında yer alıyor.

Morhipo.com, Babalar Günü hediyesini son dakikaya bırakanlara çok özel bir avantaj sunuyor. 11 - 14 Haziran tarihleri arasında hızlı gönderi ürünlerinden alışveriş yapanlar, Hepsiexpress ile ücretsiz aynı gün ve ertesi gün randevulu teslimat fırsatını yakalıyor.


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