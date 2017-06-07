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Morhipo.com'dan karne hediyesi için alternatifler

-Morhipo.com, karne hediyesi için alternatif arayanlara yüzde 80'e varan indirimlerle hediye seçenekleri sunuyor

Morhipo.com'dan karne hediyesi için alternatifler

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, karne hediyesi için alternatif arayanlara yüzde 80'e varan indirimlerle hediye seçenekleri sunuyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, okulların kapanıp karne döneminin yaklaştığı şu günlerde çocuklar karne alışverişi için geri sayıma başladı.

Morhipo.com, her sezon olduğu gibi yine yüzlerce ürün çeşidi ve özel indirim kampanyalarıyla ailelere kolaylık sağlarken minikleri mutlu ediyor.

Elbiseden spor malzemesine, oyuncaktan polaroid kameraya, akülü araçtan spor ayakkabıya, mayodan çantaya kadar geniş hediye alternatifleri çocuklar için tek bir platformda buluşuyor.

Morhipo.com'da kıyafette yüzde 80'e, spor markalarda yüzde 50'ye varan indirimlerle her bütçeye uygun yaratıcı hediye çözümleri bulmak mümkün.

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