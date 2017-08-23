Moritanya balıkları Karadeniz hamsisini kurtaracak

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Anadolu'yu çevreleyen denizler dışında uzak sularda önceki yıllarda faaliyeti bulunmayan Türk balıkçıları, geçen sene 2 tekneyle gittikleri Moritanya'da 33 teknelik filoya ulaştı.

Afrika kıyılarında tutulan balıklar, Türklerin kurduğu fabrikalarda balık ununa çevrilerek Türkiye'ye gönderiliyor. En büyük teknelerin Moritanya'ya gitmesinin Türkiye kıyılarındaki av baskısını önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor.

Atlas Okyanusu'na açılan balıkçılardan Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, Oruç Reis teknesiyle avlandığı Moritanya'nın başkenti Nuakşot'tan AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Türk balıkçılarının bu ülkede alıkonulduğu, engellendiği iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Türkiye ile Moritanya arasında avlanma anlaşması bulunmamasına rağmen Moritanya hükümetinin Türk balıkçılara sahip çıktığını, aralarında oluşan kardeşlik hukuku dolayısıyla avlanmalarına izin verildiğini anlatan Aksoy, av sahalarının çok verimli ve kazancının yüksek olması dolayısıyla kısa zamanda tekne filosunu 33'e çıkardıklarını dile getirdi.

- "Alıkonan tekne yok"

Bu ülkede Çin, Norveç, İspanya, Fransa ve Portekiz'den gelen balıkçıların yapılan anlaşmalar çerçevesinde yıllardır avlandığına dikkati çeken Aksoy, şöyle konuştu:

"Moritanya, herhangi bir anlaşmamız olmamasına rağmen bize kucak açtı. Türk tekneleri kimi zaman kendilerine ayrılan sahaların dışında da avlandı. Bir de ava kapalı sahalardan tekne geçişinde dahi cezalar kesiliyor. Bu kuralın ihlal edilmesi nedeniyle çok sayıda ceza kesildi. En fazla ceza da 650 bin dolarla benim tekneme kesildi ancak 'bu ceza haksızdır' diyemiyorum.

Moritanya hükümeti, cezayı ödemeyen teknelerin uluslararası sulara çıkmasına izin vermiyor. Bu çok doğal çünkü Türkiye'de de böyledir ancak bu ülkede limanda alıkonulan, ava çıkması engellenen hiçbir Türk teknesi yok. Ceza kesilen Türk tekneleri de avlanmaya devam ediyor. Buradaki balıkçılar Moritanyalılarla adeta kardeş oldu. Bize yönelik kötü bir muamelenin olması mümkün değil."

Kesilen cezaların indirilmesi ve Türk teknelerinin diğer av sahalarından geçişine imkan sağlanması konusunda Moritanya hükümetiyle görüştüklerini, bu alanda yeni düzenlemeler yapılacağını anlatan Aksoy, Türk balıkçılarının söz konusu kıyılarda daha düzenli, kurallara uygun şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

- "Fark yarattık"



Moritanya’da Türk balıkçısının fark yarattığını anlatan Aksoy, dünyada avlanma tekniğinde çok iyi olduklarını bu ülke kıyılarına geldiklerindi fark ettiklerini dile getirdi.

"Biz diğer ülkelerin balıkçılarına göre çok çalışkanız. Diğer balıkçılar 8 saat mesai yapıyor, biz 24 saat denizdeyiz. Avdayken telefonla dahi konuşmuyoruz sadece ava odaklanıyoruz. Diğerlerinde bu ciddiyet yok." diyen Aksoy, Moritanyalıların da Müslüman olması dolayısıyla bu ülkede sempatiyle karşılandıklarına işaret etti.

Dünyanın en büyük kültür balığı üreticilerinden olan Türkiye'nin balık unu ihtiyacını da Moritanya'dan karşılar duruma geldiğine vurgu yapan Aksoy, tuttukları balıkların önemli bölümünü Türk firmalarının kurduğu 5 balık unu fabrikasına gönderdiklerini, buradan Türkiye'deki çiftliklerin ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.

- "Hamsi avı azalır"

Moritanya'daki faaliyetler sayesinde Türkiye kıyılarındaki av baskısının da azaldığına işaret eden Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki avcılık sayesinde Türkiye kıyılarındaki av baskısı azaldı. Bir gecede bin ton hamsi tutabilen teknelerin hepsi şu an Moritanya'da. Karadeniz'de hamsinin peşine düşen tekne sayısı önemli ölçüde azalmış oldu. Bu yıl hamsi avının azalacağını bunun da fiyatı artıracağını düşünüyoruz. Geçen yıllarda bu teknelerin tuttuğu hamsilerin önemli bölümü balık unu oluyordu. Artık tamamen sofralara gideceğini söyleyebiliriz."

Aksoy, yıl sonunda Moritanya kıyılarında avlanan Türk teknesi sayısının 40'a çıkacağını, bu ülkede av sahalarının yeniden düzenlenmesi için hükümetle görüşmelerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.



