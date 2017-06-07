Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape KELEBEK TUZLA Adnan Tekçe Spor Toto 3. Lig
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
İSO 500'e 69 yeni şirket girdi
İSO 500'e 69 yeni şirket...
Yeni ürünlerini tanıttı
Yeni ürünlerini tanıttı

Moritanya da Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen'in ardından Moritanya da Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Moritanya da Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti

BEYRUT (AA) - Moritanya hükümeti, Katar ile diplomatik ilişkileri kestiğini bildirdi.

Moritanya resmi haber ajansında (AMI), yer alan habere göre, Katar'ın mevcut politikalarını sürdürmekte ısrar etmesi nedeniyle diplomatik ilişkilerin kesildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moritanya İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Arap çıkarlarını savunma konusunda güçlü bir duruş sergilediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın, Arapların ortak ilkelerine karşı geldiği, Arap ülkelerinde karışıklık ve huzursuzluğu yaymaya çalıştığı ve insani krizlerin yaşanmasına neden olduğu iddia edildi.

Muhabir: Muhammed Ali Akman

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DünyaKatarKrizMoritanya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5