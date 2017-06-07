Moritanya da Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti

BEYRUT (AA) - Moritanya hükümeti, Katar ile diplomatik ilişkileri kestiğini bildirdi.

Moritanya resmi haber ajansında (AMI), yer alan habere göre, Katar'ın mevcut politikalarını sürdürmekte ısrar etmesi nedeniyle diplomatik ilişkilerin kesildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moritanya İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Arap çıkarlarını savunma konusunda güçlü bir duruş sergilediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın, Arapların ortak ilkelerine karşı geldiği, Arap ülkelerinde karışıklık ve huzursuzluğu yaymaya çalıştığı ve insani krizlerin yaşanmasına neden olduğu iddia edildi.

Muhabir: Muhammed Ali Akman