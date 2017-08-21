Moritanya'da Türk balıkçılarına

İZMİR (AA) - Moritanya karasularında avcılık yapan bazı Türk teknelerinin, hükümet tarafından kesilen yüksek para cezaları nedeniyle limana demirlediği bildirildi.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk balıkçılarının 2 yıl önce Moritanya sularında avlanmaya başladığını ve kısa sürede büyük bir başarı sağladıklarını söyledi.

Türk balıkçılarına son dönemde diğer mera sahalarına girildiği gerekçesiyle yüksek para cezaları kesilmeye başlandığını ifade eden Çakan, ortalama 500 bin doları bulan cezalar nedeniyle teknelerin limanda demirlemek zorunda kaldığını söyledi.

Moritanya sularında avlanan Fransız, İspanyol ve Çinli balıkçıların, Türk teknelerini saf dışı bırakmak istediğini söyleyen Çakan, "Türk balıkçıların o sulardaki başarıları, diğerlerini rahatsız etti. Moritanya hükümetine baskı yaparak bizim balıkçılarımızı saf dışı bırakmak istediler. Hükümet, kara sularındaki av sahalarını dörde böldü, en verimsiz ve uzak olanını Türk balıkçılarına tahsis etti. Teknelerimiz kendilerine ayrılan av sahasına gidebilmek için diğer sahalardan geçiyor. Bunu bahane eden hükümet, ortalama 500 bin dolar ceza kesiyor" dedi.

Moritanya'ya Türkiye'den yaklaşık 50 teknenin gittiğini kaydeden Çakan, bunlardan yüzde 80'ine ceza kesildiğini ifade etti.

Giden teknelerin Türkiye'nin en iyi gemileri olduğunu aktaran Çakan, "Şu anda 17 gemimiz kesilen yüksek miktardaki cezaları ödeyemediği için Nouadhibou Limanı'nda bağlı durumda. Bu kriz, Moritanya ve Türkiye arasında yapılacak ticari anlaşmalarla çözülebilir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan da yardım istedik." ifadeleri kullandı.

- "Halkı bizi sahiplendi"

Moritanya'da bulunan Oruç Reis teknesinin sahibi İbrahim Aksoy ise Moritanya'da denizin sığ olması nedeniyle balık potansiyelinin çok olduğunu, Moritanyalıların müslüman oldukları için Türk balıkçılara büyük sempati gösterdiğini ve sahiplendiğini ifade etti.

Aksoy, şöyle devam etti:

"Bizi orada istemeyen Moritanyalılar değil pazarı dar ettiğimiz Fransız, İspanyol ve Çinliler. Moritanya hükümetinin bunların baskısıyla ceza yazdığını düşünüyoruz. Bu cezalar sonucunda geri dönmek isteyen balıkçılarımız olacaktır. Bizim teknemize kesilen ceza 2 milyon 500 bin lirayı buldu."