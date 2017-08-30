Morolu çocuklar yaşam mücadelesi veriyor

FİLİPİNLER (AA) - FİKRET KAVĞALI - Filipinler'in güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde süren çatışmalar nedeniyle aileleriyle evlerini terk etmek zorunda kalan Morolu çocuklar, kamplarda zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

DEAŞ bağlantılı teröristlerle güvenlik güçleri arasında 23 Mayıs'ta başlayan çatışmalar nedeniyle Moro İslami Kurtuluş Cephesince (MILF) açılan kamplarda yaşam mücadelesi veren Morolu Müslümanlar, daha önce Kur'an kursu eğitimi verilen yerde toplu olarak kalıyor.

Yemeklerin ortak mutfakta pişirildiği kampta çocuklar güç koşullar altında da olsa eğitimlerini devam ettiriyor.

Çatışmaların yaşandığı bölgede bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, Maravi'deki savaş ortamını terk eden mültecilere Türkiye'nin yardımlarını ulaştırdı.

Kampta mülteci çocuklara eğitim veren Abdülkerim Ambor (59), AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor şartlar altında 10 öğretmenle 164 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Masa ve sıra ihtiyacı olduğunu aktaran Ambor, mültecilerin gelmesiyle eğitimci sayısının yetersiz kaldığını, özellikle mülteci çocukların kalem, defter gibi kırtasiye eksiklerinin bulunduğunu anlattı.

Öğrencilere açık alanda eğitim verildiğini dile getiren Ambor, öğretmenlerin de temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ifade etti.

Dünya Müslümanlarına çağrıda bulunan Ambor, "Müslüman kardeşlerimizin birebir kardeşlik hukuku çerçevesinde yardımlarını kesmemesi gerekiyor. Türkiye'deki kardeşlerimizin yardımları bu nedenle önemli. Türkiye'deki kardeşlerimize teşekkür ediyor, selamlarımı iletiyorum." dedi.

- "Ne yapacağımızı bilemiyoruz"

Marawi'den kampa sığınan Dominatas Giray (55) da DEAŞ'ın şehirlerini işgal etmesinden dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti.

Kampta çocuklara Kur'an dersi verdiğini aktaran Giray, "Yerleşim yerlerinden öğretmenlerimiz geliyor. Medresemiz için sadece, haftada bir yemek geliyor ve bu da sadece iki gün yetiyor, kalan beş günde ne yapacağımızı bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Giray, yardımlar için Türk halkına teşekkür ederek, "Benim en temel ihtiyacım öğrencilerimin defter ve kalemidir. Marawi'den buraya gelen insanlar için iş imkanının bulunması gerekiyor. Kendi şahsi sorunlarımız bir yana en temel ihtiyaçlarımız, öğrencilerimizin masa, sandalye, defter ve kalem ihtiyaçlarıdır." dedi.

- "Bölge tarumar olmuş"

Cansuyu Moro Yardım Koordinatörü İsmail Özdemir de Moro'nun, İslam kültürünün ve medeniyetinin en önemli şehirlerden biri olan Marawi kentinin DEAŞ tarafından işgal edildiğini belirtti.

"ABD'nin müdahalesi ile bölge adeta tarumar olmuş. Yerini hayalet bir şehir almış ve bin kadar Marawilinin şehit olduğunu öğrendik. Evinden ve barkından göçtüklerini gördük." diyen Özdemir, her şeye rağmen hayata tutunan Müslüman halkın her öğündeki pirinç yemekleri ile mutlu olmaya çalıştığını anlattı.

Morolu Müslümanların zorluk içerisinde yaşamlarına devam ettiklerini dile getiren Özdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Daha önce evlerinde ziyaret ettiğimiz insanları şimdi kamplarda ve hiçbir eşyaları kalmamış bir halde, üstelik yıkılmış evlerin fotoğraflarıyla gördüğümüzde çok üzüldük. Müslümanların Marawi'ye dönme arzusu kendini çok net gösteriyor. Hızla savaşın bitmesi ve Marawi'ye dönme arzusu var."