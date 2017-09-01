Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Morolu Müslümanların çadırlardaki yaşamı

- Filipinler'in Marawi kentinde çatışmalar dolayısıyla evlerini terk eden çok sayıda aile, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor - Çatışmalardan dolayı hiçbir şeylerini alamadan evlerini terk eden Morolular, çadır kampında zorlu bir yaşam sürdürüyor - Çadırda yaşayan Magalanda: - "DEAŞ'ın saldırısı sonrası üstümdeki tişört ve şortla çocuklarımla birlikte şehri terk etmek zorunda kaldım. Halen aynı kıyafetleri giymek zorundayım çünkü başka kıyafetim yok" - Ampuan: - "Akrabalarım ve kardeşlerim farklı çadır kamplarında kalıyor. Yakınlarımı çok özledim. Tek arzum biran önce evimize dönmek"

Morolu Müslümanların çadırlardaki yaşamı

FİLİPİNLER (AA) FİKRET KAVĞALI - Filipinler'in güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde süren çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda aile, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

DEAŞ bağlantılı teröristlerle güvenlik güçleri arasında 23 Mayıs'ta başlayan çatışmalar nedeniyle Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) ve Filipinler hükümet yetkililerince Marawi yakınlarında açılan çadır kamplarında kalan Morolu Müslümanlar, zor şartlar altında yaşamını sürdürüyor.

Çatışmalardan dolayı hiçbir şeylerini almadan evlerini terk eden Moroluların, çadır kampındaki yaşamı yürek burkuyor.

MILF ve çeşitli yardım kuruluşları tarafından sağlanan yardımlarla, ihtiyaçlarını karşılayan Morolular, bir an önce evlerine dönme arzusuyla yaşıyor.

Yaşadığı yerleri terk edenler arasında bulunan 35 yaşındaki Temla Magalanda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, kuzenlerinin çatışmanın ortasında kaldığı için hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Magalanda, "DEAŞ'ın saldırısı sonrası üstümdeki tişört ve şortla çocuklarımla şehri terk etmek zorunda kaldım. Halen aynı kıyafetleri giymek zorundayım çünkü başka kıyafetim yok." diye konuştu.

- "Marawi'deki evimizi düşünüyoruz"

Marawi'de yaşarken küçük bir dükkanının olduğunu dile getiren Magalanda, yaşadıkları acıların onları olumsuz etkilediğini anlattı.

"Mülteci kampında kalmamızdan dolayı bir şekilde hayatta kalma şansımız var. Burada kaldığımız müddetçe Marawi'deki evimizi düşünüyoruz. Evimizin ne olduğu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Sıkı yönetim olduğu için şehre giriş izni yok." diyen Magalanda, günlerinin merak ve endişe içerisinde geçtiğini belirtti.

Türkiye'den gelen yardımların kendilerini sevindirdiğini kaydeden Magalanda, yeniden evine kavuşacağı günleri özlemle beklediğini aktardı.

Çocuklarıyla birlikte çatışma alanından zorlukla canını kurtardığını anlatan Sara Ampuan (38) da DEAŞ militanlarının evlerini işgal ettiğini, çocuklarıyla DEAŞ militanları tarafından bir süre evinde rehin tutulduğunu anımsattı.

Ampuan, arkalarında evlerini ve iş yerlerini bırakarak kaçmak zorunda kaldıklarını belirterek, çocukları için büyük korku yaşadığını anlattı.

"Yiyecek ve giyecek ihtiyacımız MILF tarafından karşılanıyor. Burada gönüllü olan bazı çalışanlar var, onların kişisel çabalarıyla burada yaşayan insanların ihtiyaçları gideriliyor. Hayırlı insanların yaptıkları yardımlardan dolayı minnettarım." ifadelerini kullanan Ampuan, Marawi'ye biran önce dönmek istediklerini ifade etti.

Marawi'deki evinin hemen yakınında anne babasının mezarının bulunduğunu dile getiren Ampuan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En azından manevi olarak da olsa onlarla beraber olmayı istiyorum. Akrabalarım ve kardeşlerim farklı çadır kamplarında kalıyor. Yakınlarımı çok özledim. Tek arzum bir an önce evimize dönmek ve eski hayatımıza tekrar kavuşmak. Sevdiğimiz insanlarla yeniden beraber yaşamak istiyorum."

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Moro Yardım Koordinatörü İsmail Özdemir de çatışmaların başladığı mayıs ayından bu yana Morolu Müslümanlara büyük bir destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini bildirdi.

Özdemir, yardımların yanı sıra Türkiye'den vatandaşların kendilerine emanet ettiği kurbanları paylaşmak amacıyla savaş şartlarına rağmen Marawi'ye getirdiklerini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çatışmaFilipinlerMarawiMorolu Müslüman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5