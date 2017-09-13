Morolu Müslümanların kampta yaşam mücadelesi

FİLİPİNLER (AA) - FİKRET KAVĞALI - Filipinler'de, DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle Marawi'deki evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Morolu Müslüman, yaklaşık 4 aydır Iligan şehrinde açılan çadır kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Filipin güvenlik güçleri ile DAEŞ bağlantılı militanlar arasında Marawi kentinde 23 Mayıs'ta başlayan çatışmalar nedeniyle yüz binlerce Morolu Müslüman evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) tarafından Marawi yakınlarında ve Iligan şehrinde açılan çadır kamplarında kalan Morolu Müslümanlar, zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

Marawi kentinde yaşanan çatışmada evini terk edenlerden bir tanesi de evli ve 4 çocuk annesi Dr. Noronısa Dipatuan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ve militanlar arasında yaşanan çatışmalar sonucu Marawi'de sahibi olduğu hastane ve okulunun yıkıldığını anlattı.

Marawi'de 12 yıldır kentin ikinci büyük hastane işlettiğini kaydeden Dipatuan, hastanenin yanında sağlıkçı yetiştiren bir de okulunun bulunduğunu söyledi.

Dipatuan, Okulun Marawi'de sağlık eğitimi veren tek okul olduğuna işaret ederek, üniversite düzeyinde 5 yıldır eğitim verilen okulun yılda yaklaşık 300 kişiyi mezun ettiğini belirtti.

Hastane ve okulun çatışmalarda yıkıldığını yineleyen Dipatuan, bölgedeki herkesin çatışmalar nedeniyle can derdine düştüğünü ve kendisinin de ailesiyle güvenli bölgeye kaçtığını anlattı.

Dipatuan, "Çatışmalar sırasında bir yandan ağlıyorum, bir yandan da telefonla konuşuyorum. Herkesi arayarak 'canınızı kurtarmaya çalışın' dedim. Akrabalarım ve hastanedeki çalışanlarımız hepsi güvenli bir bölgeye alınmış oldu." dedi.

Çatışmaların bitmesinden sonra evine dönerek hastane ve okulu inşa edeceği günü özlemle beklediğini belirten Dipatuan, "Marawi'ye dönüp yavaş yavaş şehrimizi inşa etmek istiyoruz." diye konuştu.

Dipatuan, kampta kalan insanlara imkanları çerçevesinde yardımcı olduğunu ifade etti.

Türkiye'den gelen yardımlardan memnun olduklarını vurgulayan Dipatuan, yardımların devam etmesini diledi.

Bölgede bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (CANSUYU) gönülleri, Marawi'deki çatışmalardan kaçanlara, Türkiye'nin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Cansuyu Moro Yardım Koordinatörü İsmail Özdemir, evlerini terk etmek zorunda kalan Morolu Müslümanlara ellerinden gelen tüm yardımları yapacaklarını aktardı.

- Marawi'deki çatışmalar

Filipinler ordusu, uluslararası bir terör suçlusunu ele geçirmek için 23 Mayıs'ta Marawi kentine operasyon düzenlemiş, DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları suçluyu güvenlik güçlerinin elinden kurtarmak üzere Marawi'yi kuşatmıştı.

Çıkan çatışmaların ardından Filipinler devlet başkanı Rodrigo Duterte, Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak sıkıyönetim ilan etmişti.

Kentte yaklaşık 4 aydır yaşanan çatışmalar nedeniyle 400 binin üzerinde kişi evini terk etti.