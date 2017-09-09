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Moskova 870 yaşında

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuruluşunun 870'inci yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Moskova'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başta tarihi Kızıl Meydan olmak üzere kentin sosyal alanları, parkları...

Moskova 870 yaşında

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuruluşunun 870'inci yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Moskova'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, başta tarihi Kızıl Meydan olmak üzere kentin sosyal alanları, parkları ve trafiğe kapatılan sokaklarında kutlamalar yapıldı.

Etkinlikler kapsamında tiyatro, kermes ve sokak konserleri düzenlendi, pazarlar kuruldu.

Kutlamalar kapsamında Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen etkinliğe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dimitriy Medvedev ile üst düzey devlet yetkilileri katıldı.

Putin, Kızıl Meydan'da yaptığı konuşmada, Moskovalıların şehir gününü kutlarken, Kremlin yakınlarında yapımı tamamlanan Zaryadiye Parkı’nın açılışını yaptı.

Moskova'da şehir günü kutlamaları yarın da devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
MoskovaRusya
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