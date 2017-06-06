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Moskova'da ramazan çadırında iftar programı düzenlendi

Moskova'da kurulan ramazan çadırında "Türkiye akşamı" adıyla iftar programı düzenlendi.

Moskova'da ramazan çadırında iftar programı düzenlendi

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da kurulan ramazan çadırında "Türkiye akşamı" adıyla iftar programı düzenlendi.

Zafer Parkı'nda kurulan ramazan çadırında düzenlenen iftara, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı Rüşan Abbasov ile her iki ülkeden çok sayıda vatandaş katıldı.

Moskova Müftülüğü ve Türkiye Büyükelçiliğinin hazırladığı program, Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Büyükelçi Diriöz, burada yaptığı konuşmada, "Mübarek ramazan ayı vesilesiyle bizleri aynı çatı altında buluşturan bu tür etkinliklerin Türkiye ve Rusya Müslümanları arasındaki ortak tarihimizden kaynaklanan inanç ve gönül bağlarının daha da güçlenmesine yardımcı olacağına inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye'de ramazan geleneklerinin anlatıldığı video gösterildi.

Moskova Müslümanları Dini İdaresi tarafından kurulan çadırda tek seferde 500, akşam boyunca yaklaşık bin 200 kişiye hizmet veriliyor. Çadırda her akşam farklı ülkelerin ve bölgelerin iftar programları düzenleniyor.

Muhabir: Hakan Ceyhan Aydoğan

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DünyaHüseyin DiriözIftar ProgramıMoskovaRamazan çadırıRusya
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