MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen "MOST Bodrum Turnuvası"nda, iş adamı Turgut Konukoğlu yakaladığı 116 kilogramlık orkinosla birinci oldu.

Mediterranean Offshore Sportfishing Tournament (MOST) tarafından Bodrum Yalıkavak Palmarina'da düzenlenen balık avı yarışmasına, iş ve sanat camiasından ünlü isimler de katıldı.

İlçede iki gün süren turnuvanın sunuculuğunu, Alp Kırşan yaptı.

Yarışmada, iş adamı Turgut Konukoğlu yakaladığı 116 kilogramlık orkinosla birinciliği kazandı. İş adamı Adil Konukoğlu 67, Kırşan ise 11,5 kilogramlık orkinosla ikinci ve üçüncü oldu.

Yarışmacılara marinada düzenlenen törenle ödülleri verildi.