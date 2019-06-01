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Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?

Motorinde litrede 17 kuruş indirim gerçekleşti. Söz konusu indirim, Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarına yansımayacak.

Motorinde indirim! Pompaya yansıyacak mı?
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde litrede 11 krş. indirim gerçekleşti.

Pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak. 

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