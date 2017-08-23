Motoruna kuş giren uçak geri döndü

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Kazablanka seferini yapan tarifeli uçağı, kalkıştan kısa süre sonra motoruna kuş girmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na geri döndü.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan Fas'ın Kazablanka kentine saat 11.00'de 296 yolcusuyla hareket eden uçağa, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsü çarptı.
Uçağın kaptan pilotu, kule ile irtibata geçerek Atatürk Havalimanı'na iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, havalimanına indi.
Motoruna kuş girdiği tespit edilen uçakta teknik inceleme yapılacağı, yolcuların başka bir uçakla Kazablanka'ya gönderileceği öğrenildi.