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Motosiklet festivalinde silahlı kavga

- İki grup arasında çıkan kavganın ardından festival, organizasyon komitesince iptal edildi

Motosiklet festivalinde silahlı kavga

SİNOP (AA) - Sinop Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Motosiklet Festivali, iki grup arasında yaşanan silahlı kavga nedeniyle iptal edildi.

İddiaya göre, festivalin gerçekleştirildiği Karakum mevkisine giden V.B. ve B.Ç. ile festival alanında bulunan bir grup motosikletçi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B. ve B.Ç, tabancayla çevreye rastgele ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen emniyet güçlerinin müdahale ettiği kavgada V.B. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kavganın ardından festival komitesi, olayların büyümemesi için dün başlayan ve yarın sona erecek 5. Uluslararası Motosiklet Festivali'ni iptal etme kararı aldı.

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5. Uluslararası Motosiklet FestivaliSilahlı KavgaSinop Motor Sporları Kulübü
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