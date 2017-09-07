Motosiklet kazası güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde bir sürücünün motosikletiyle takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli-Afyon karayolunda 25 Temmuz'da Kaklık Mahallesi yakınlarında sürücü Yılmaz Kara yönetimindeki 20 BV 516 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken bir akaryakıt istasyonu önünde takla attı.
Kazada yaralanan sürücü Kara, Honaz Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Sürücünün motosikletiyle takla atma anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, motosikletle karayolunda ilerleyen sürücü kamyonun sağından geçtikten sonra dengesini kaybediyor. Takla atan motosikletteki sürücü ise iş yerinin bahçesine düşüyor.