Motosikletle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Manavgat'ta motosikletle minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı
Ilıca yönünden Manavgat istikametine gitmekte olan Hayri Atalay idaresindeki 07 LIY 47 plakalı motosiklet, Hatipler Mahallesi yakınlarında D-400 karayolundan tali yola giren Şakir Kara yönetimindeki 07 JA 093 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Atalay ile yolcusu Fatih Özdemir yaralandı.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Atalay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.