Motosikletle özel halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da motosikletle özel halk otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Bahadır'ın (16) kullandığı 24 BD 064 plakalı motosiklet, Ergenekon Mahallesi 175. ve 190. sokakların kesiştiği noktada, Serdar O. (30) idaresindeki 24 EF 246 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücü Bahadır ile motosikletteki Ercan Laçin (16) ve Abdulbaki Ahmet Baş (17) yaralandı.

Ağır yaralanan gençler, sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Bahadır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs şoförü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.