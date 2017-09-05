Motosikletleriyle Kütahya'dan İran'a gidecekler

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup motosikletli, trafikte yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla, belirledikleri rota kapsamında 10 bin kilometre katederek İran'a gidecek.

"Tavşanlı Seyyahları" grubu üyesi 4 motosiklet tutkunu, İran'a doğru yola çıkmak üzere Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Gruptakilerden İsmail Pınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosikletlilerin trafikte yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Hazar'dan Basra'ya" sloganıyla, belirledikleri rota kapsamında yola çıkacaklarını söyledi.

Yolculuklarında yaklaşık 10 bin kilometre katedeceklerini anlatan Pınar, şöyle konuştu:

"Zaman zaman motosikletlerimizle yurt içi ve dışı seyahatlere katılıyoruz. Bu kez motosikletlerimizin yönünü İran'a çevirdik. Grup üyelerimiz İbrahim Tuncay, Yusuf Ovacıklı ve Yusuf Serçe ile yaklaşık bir ay sürecek yolculuğa Tavşanlı'dan başlayacağız. Motosiklet sürücüleri olarak 'Trafikte biz de varız' diyoruz. Bizlerin de bekleyen aileleri var. Ama trafikte bizi yok sayıyorlar. Birçok kazada arkadaşlarımız yaşamını yitirdi. Bunlar canımızı yakıyor. Bu sürüşümüzde de bu farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz."

Pınar ayrıca bu yolculukta Batı ve Avrupa ülkelerinin Müslümanlara yönelik katliamlara sessiz kalmasına tepki göstereceklerini kaydetti.

Grup, daha sonra yola çıktı.