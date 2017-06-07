Mozambik'ten Türk girişimcilere davet

ANKARA (AA) - MELTEM BULUR - Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Jacinto Nyusi’nin Türkiye Özel Temsilcisi, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Carlos Mesquita, Türk girişimcileri ülkelerine sadece proje uygulamak için değil, aynı zamanda ilişkileri inşa etmek ve kamu-özel ortaklığını geliştirmek amacıyla davet ettiklerini söyledi.

Mesquita, AA muhabirine Türkiye ziyaretini ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında Mozambik'e yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında diplomasi, ticaret, ekonomi, kültür ve turizm alanlarında imzalanan anlaşmaların uygulanması için büyük bir öncelik ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Mesquita, bu çerçevede Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile görüşmelerde bulunduğunu anlattı.

Mesquita, her iki bakanla da söz konusu anlaşmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

- "İlişkiler 2011'den bu yana büyük gelişme gösterdi"

Türkiye ile Mozambik arasındaki diplomatik ilişkilerin ilk olarak 1975'te tesis edilmesine rağmen Türkiye'nin Maputo'da büyükelçiliğini 2011'de açtığına dikkati çeken Mesquita, şöyle devam etti:

"O zamandan bu yana iki ülke arasında diplomatik, siyasi ve ticari ilişkileri başta olmak üzere birçok konuda gelişme yaşandı. Mozambik'te 2011 yılından şimdiye kadar toplam bütçesi yaklaşık 200 milyon doları bulan 44 proje hayata geçirildi.

Mozambik'in, ikili anlaşmalar vasıtasıyla girişimciler için yabancı özel sektöre açık bir politika yürüttüğünün özellikle altını çizmek istiyorum. Ülkemizde çok sayıda Türk şirketinin varlığını görmek istiyoruz. Mozambik'te var olan potansiyel nedeniyle Türkiye ve diğer birçok ülkeyle gerçek bir iş birliği yapabileceğimize inanıyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz oldukça pozitif. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, bu noktaya gelinmesine derinden katkı sundu. Bunu daha da ileri taşımak istiyoruz."

- "Türk girişimcileri davet ediyoruz"

Mesquita, ülkesinin tarım, enerji, altyapı ve turizm gibi 4 temel alanda hızlı iş birliği imkanlarını açıkladığını hatırlatarak, "Bu alanların herhangi birinde Türkiye'nin kapasitesinin çok büyük ve daha da önemlisi sağladığı hizmet ve çalışmanın kalitesinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Türk girişimcileri sadece proje uygulamaya koymak için değil, aynı zamanda ilişkileri inşa etmek ve kamu-özel ortaklığını geliştirmek amacıyla ülkemize davet ediyoruz." dedi.

- "Türk hükümetinden destek alıyoruz"

Ülkesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı kurumların varlığına da değinen konuk bakan, kökenini bilmedikleri için bu okulları yabancı özel yatırımcı olarak kabul ettiklerini anlattı.

Mesquita, Türk hükümetinden bu okulların icrası ve diğer projeler konusunda destek aldıklarını sözlerine ekledi.