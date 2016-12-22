Mozart Group ve Krosny konser verdi

İSTANBUL (AA) - Klasik müziği esprili bir şekilde yorumlayan ve kahkahaları müzikle sunan Mozart Group ile pandomim sanatçısı Irek Krosny aynı sahneyi paylaştı.

Dört kıtada konserler vererek büyük beğeni kazanan ve birçok ödül alan topluluk, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Polonya'dan gelen ve Filip Jaslar, Michal Sikorski, Boleslaw Blaszczyk ile Pawel Kowaluk'tan oluşan topluluk, yirmi yılı aşkın süredir beraber çalışıyor. Varşova ve Lodz'un prestijli müzik akademilerinden mezun olan dörtlü, bugüne kadar Avrupa, Kanada, ABD ve Asya'da konserler verdi. Çok sayıda ödül sahibi Mozart Group, katıldığı uluslararası festivallerden de ödüllerle döndü.

Sahne performansı büyük ilgi gören topluluk, konser sonrası hayranları için albümlerini imzaladı.