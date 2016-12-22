Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Mozart Group ve Krosny konser verdi

İSTANBUL (AA) - Klasik müziği esprili bir şekilde yorumlayan ve kahkahaları müzikle sunan Mozart Group ile pandomim sanatçısı Irek Krosny aynı sahneyi paylaştı.Dört kıtada konserler vererek büyük beğeni kazanan ve birçok ödül alan topluluk,...

Mozart Group ve Krosny konser verdi

İSTANBUL (AA) - Klasik müziği esprili bir şekilde yorumlayan ve kahkahaları müzikle sunan Mozart Group ile pandomim sanatçısı Irek Krosny aynı sahneyi paylaştı.

Dört kıtada konserler vererek büyük beğeni kazanan ve birçok ödül alan topluluk, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Polonya'dan gelen ve Filip Jaslar, Michal Sikorski, Boleslaw Blaszczyk ile Pawel Kowaluk'tan oluşan topluluk, yirmi yılı aşkın süredir beraber çalışıyor. Varşova ve Lodz'un prestijli müzik akademilerinden mezun olan dörtlü, bugüne kadar Avrupa, Kanada, ABD ve Asya'da konserler verdi. Çok sayıda ödül sahibi Mozart Group, katıldığı uluslararası festivallerden de ödüllerle döndü.

Sahne performansı büyük ilgi gören topluluk, konser sonrası hayranları için albümlerini imzaladı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
CRRKonserMozartMozart Group
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.