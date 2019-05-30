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MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’dan "objektifiMSensin"

- Türkiye MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama iş birliği ile MS hastalığına dikkati çekmek hedefiyle hayata geçirilen "objektifiMSensin" projesi tanıtıldı

MS Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’dan
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği ve Eczacıbaşı İlaç Pazarlama iş birliği ile MS hastalığına dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak, hastaların hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçirilen "objektifiMSensin" projesi tanıtıldı.

Eczacıbaşı açıklamasına göre, son yılların en önemli hastalıklarından biri olan MS ile ilgili farkındalık yaratmak ve toplumu hastalık konusunda bilinçlendirmek adına Eczacıbaşı İlaç Pazarlama ile iş birliği yaparak hayata geçirdiği "objektifiMSensin" projesinin basın toplantısı İstanbul Modern‘de gerçekleştirdi.

MS hastalarının aktif olarak dahil oldukları "objektifiMSensin" projesinde hastalar, İstanbul Modern’de gerçekleştirilen resim, desen ve heykel atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koyarken, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut ile yapılan aktivitelerde ise kendi dünyalarının yansıması olan fotoğraflar çektiler.

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Anahtar Kelimeler:
EczacıbaşıMS Hastalığı
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