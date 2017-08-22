ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli 7 general ve amiralin, 20 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Askeri Şura kararları öncesinde kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının 2 Ağustos 2017 tarihinde yapıldığı hatırlatıldı.

YAŞ sonrası general ve amiral atamalarının, 20 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli 7 general ve amiralin atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulundukları belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.