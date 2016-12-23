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MSB'den "Fırat Kalkanı Harekatı" açıklaması

- Milli Savunma Bakanlığı, harekat bölgesindeki askerlerin tüm isteklerinin, TSK adına ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, mevcut ikmal ve tedarik sistemi içinde eksiksiz olarak karşılandığını bildirdi

MSB'den

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki askerlerin tüm isteklerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan MSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, mevcut ikmal ve tedarik sistemi içinde eksiksiz olarak karşılandığını bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Fırat Kalkanı Harekatında ikmal faaliyetlerine ilişkin asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatının başladığı 24 Ağustos'tan itibaren lojistik fonksiyon sahalarına giren tüm konularda, birliklerin muharebe müessiriyetini en üst seviyede tutacak şekilde faaliyetlerin sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda, sınır ötesinde üs bölgelerinin açılmasıyla personelin ibatesinin en iyi şekilde sağlanabilmesi amacıyla ilgili mülki idare amirliklerinin de görevlendirildiği ifade edildi.

- "Türkiye, tek yürek Fırat Kalkanı Harekatını destekliyor"

Harekat bölgesinin tüm isteklerinin, TSK adına ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, mevcut ikmal ve tedarik sistemi içinde eksiksiz olarak karşılandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman askerlerimiz vatan ve millet savunması uğrunda canlarını hiçe sayarak büyük bir özveriyle mücadelelerini sürdürmektedirler. Hükümetimiz, askerlerimizin yurt içinde ve dışında her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Aziz milletimiz, ordusunun yanındadır. Türkiye, tek yürek Fırat Kalkanı Harekatını desteklemektedir. Aziz milletimiz ve devletimizin desteğiyle Fırat Kalkanı Harekatımız planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir."

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Fırat Kalkanı HarekatıKara Kuvvetleri KomutanlığıMilli Savunma BakanlığıTürk Silahlı Kuvvetleri
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