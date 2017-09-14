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MTP Cup geliriyle Afrika'da su kuyusu açılacak

- Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'ndan elde edilen gelirle Afrika'da su kuyuları açılacak

MTP Cup geliriyle Afrika'da su kuyusu açılacak

SAKARYA (AA) - Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası (MTB Cup) çerçevesinde her yıl Sakarya'da düzenlenecek turnuvalar sonunda elde edilen gelirle Afrika'da su kuyuları açılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Sakarya İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, her yıl kentte düzenlenen turnuvalar sonunda elde edilen gelirle kuyular açılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Ormanpark'ta yapılan basın toplantısında, 2020'de kentte yapılacak Dağ Bisikleti Dünya Maraton Yarışları’nın, en önemli spor organizasyonları arasında yer almasının yanında üretmiş olduğu projelerle de dikkat çektiğini söyledi.

Dünya şampiyonasına kadar her yıl değişik temalarla Türkiye'ye ve dünyaya sosyal sorumluluk anlamında ciddi bir mesaj veren şampiyonanın 2017 yılında "Sağlıklı bir gelecek için pedal çevir" sloganı ile yapıldığını anımsatan Bayraktar, yarışların 2018 yılındaki temasının "Temiz bir dünya için pedal çevir" olacağını bildirdi.

Bayraktar, "Afrika'daki susuzluğa dikkat çekmek amacıyla Sakarya'da 2018-2019 yıllarında yapılacak şampiyonadan sonra 2020'deki dünya şampiyonasında da aynı etkinliği yaparak sadece ülkemizin değil dünyanın bu konuya dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul da "Ticari ve sosyal sorumluluk anlamında bizim için çok önemli bir proje. İlimiz adına ülkemiz için tüm dünyada böyle bir projenin ses getireceğini düşünüyorum." dedi.

Sakarya İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın ise Afrika'nın en önemli sorunlarından olan su konusuna dikkatin çekilmesi için yapılan projenin değerli olduğunu kaydetti.

Açıklamaların ardından Bayraktar ve Kösemusul, Gana'da bu yıl içinde açılacak su kuyusu için 4 bin 500 dolarlık temsili çeki Aydın'a teslim etti.

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