MTV'de 2018 rakamları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlandı.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklendi

MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için yüzde 25 olarak belirlendi.

En düşük MTV 78 lira

Buna göre, 2018 yılında MTV, 1-3 yaşındaki 1300 cc ve altındaki araçlar için fiyatı 40 bin lirayı aşmayanlarda 743 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, 70 bin lirayı aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1-3 yaşındaki 1301-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 294 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 553 lira olacak.

1-3 yaşındaki 1601-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bin lirayı aşmayanlardan 2 bin 512 lira, 100 bin lirayı aşanlardan 2 bin 741 lira MTV alınacak.

MTV, 1-3 yaşındaki 1801-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bin lirayı aşmayanlarda 3 bin 957 lira, 100 bin lirayı aşanlarda 4 bin 317 lira; 2001-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bin lirayı aşmayanlarda 5 bin 936 lira, 125 bin lirayı aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

Söz konusu rakam, 1-3 yaşındaki 2501-3000 cc arası araçlar için fiyatı 250 bin liraya kadar olanlarda 8 bin 276 lira, 250 bin lirayı aşanlarda 9 bin 29 lira; 3001-3500 cc arası araçlar için fiyatı 250 bin liraya kadar olanlarda 12 bin 603 lira, 250 bin lirayı aşanlarda 13 bin 749 lira; 3501-4000 cc arası araçlar için fiyatı 400 bin liraya kadar olanlarda 19 bin 815 lira, 400 bin lirayı aşanlarda 21 bin 617 lira olacak.

MTV, 1-3 yaşındaki 4001 cc ve üzeri araçlar için fiyatı 475 bini aşmayanlarda 32 bin 431 lira, 475 bin lirayı aşanlarda 35 bin 379 lira olarak uygulanacak.

En düşük MTV ise 78 lira olarak yaşı 16 ve üzerinde, fiyatı 40 bin liraya kadar olan 1300 cc araçlardan alınacak.

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen 1-3 yaşındaki araçlar için 1 Ocak 2018'den itibaren MTV, 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira olacak.

Muhabir: Mücahid Eker