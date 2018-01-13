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"Mücadeleme devam edeceğim"

- Prof. Dr. Orhan Kural: - "Cem Yılmaz hakkında şikayette bulununca, beni termik santralleri desteklemekle, ülkemi sevmemekle suçlayıp çok eski bir olayı gündeme getirdiler. Çok üzüntülüyüm. Hiçbir şekilde onların suçladığı gibi şeyler doğru değil" - "Bu mücadeleme devam edeceğim. Ne Cem Yılmaz ne benle uğraşanlar yolumdan alıkoyamazlar"

STOCKHOLM (AA) - Prof. Dr. Orhan Kural, "Arif V 216" isimli filmindeki bazı sahnelerin, "uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği" iddiasıyla, filmin senaristi, yapımcısı ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından hakkında sosyal medyada yer alan iddiaların doğru olmadığını belirtti.

''Çevre bilinci'' adlı konferans vermek için İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Kural, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cem Yılmaz hakkında suç duyurusu bulunduktan sonra sosyal medyada linç edildiğini söyleyen Kural, "Hafta içi Cem Yılmaz hakkında şikayette bulununca, beni termik santralleri desteklemekle, ülkemi sevmemekle suçlayıp çok eski bir olayı gündeme getirdiler. Çok üzüntülüyüm. Hiçbir şekilde onların suçladığı gibi şeyler doğru değil." dedi.

Kural, 67 yaşında olduğunu ve ülke ülke dolaşıp çevre konferansları verdiğini belirterek, "Ülkemde televizyon programı yapıyorum beni çok kolay karalayamazlar. Çocuklarımızla ilgili hassasiyetimden dolayı dün gece çok üzdüler beni. Sosyal medyada hakarete varan yorumlar, mesajlar aldım. Beni aşağılayan paylaşımlar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Çevre için uğraşmaya devam edeceğini dile getiren Kural, "Bu mücadeleme devam edeceğim. Ne Cem Yılmaz ne benle uğraşanlar yolumdan alıkoyamazlar." diye konuştu.

Kural, çevre bilinci hakkında 248 ülkede konferans verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ne kadar çok iş yaparsanız sizinle o kadar çok uğraşmak istiyorlar. Son olarak Cem Yılmaz olayı gündeme geldi. Yıllardır Cem Yılmaz ısrarlarla filmlerinde sigarayı ön plana çıkarıyor. Çocukların aklına sigarayı koymakta. Bu kadar zamandır savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmama rağmen filmlerinde sigarayı ön plana çıkartmaya devam ediyor."

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Cem YılmazİsveçProf. Dr. Orhan Kural
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