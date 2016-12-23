"Mücevher Fırsat Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Sereks Fuarcılık tarafından 40 imalatçı ve tedarikçi firmanın katılımıyla düzenlenen "Mücevher Fırsat Günleri", Harbiye Askeri Müze'de başladı.

Pırlanta, elmas ve altın kolye gibi değerli mücevherlerin yüzde 70'e varan indirimlerle garantili ve sertifikalı olarak satışa sunulduğu "Mücevher Fırsat Günleri"nde, fiyatları 99 lira ila 500 bin lira arasında değişen yüzük, tek taş yüzük, kolye ve küpe gibi takılar da alıcıları bekliyor.

Her yıl Anneler Günü, Sevgililer Günü ve yılbaşı için gerçekleştirilen "Mücevher Fırsat Günleri", sevdiklerine yeni yıl için hem bütçeye uygun hem de şık ve değerli bir hediye almak isteyenlerin adresi oldu.

Ziyaretçilerin eskimiş ve yıpranmış takılarının bakımını ve temizliğini ücretsiz yaptırabileceği "Mücevher Fırsat Günleri", 30 Aralık Cumartesi günü sona erecek.





- "Maliyetinin altında bile satan var"





Sereks Fuarcılık Genel Müdürü Gökhan Yerdan, etkinliğin ücretsiz olduğunu belirterek, İstanbul'un tam ortasında, ulaşımı kolay bir yerde düzenlenen fuara herkesi beklediklerini, ziyaretçilerin yeni yıla yeni takılarla girmesini istediklerini ifade etti.

Yerdan, "Burada çoğunlukla üretici firmalar var. Takıları toptan fiyatının altında bile veren var. Yeni yıl geldiği için ellerindeki stokları bitirmek istiyorlar. Yeri geldiğinde maliyetinin altında dahi veriyorlar." diye konuştu.

Yüzde 70'e varan indirimlerin perakende fiyatı üzerinden olduğunu belirten Yerdan, imalatçıların elindeki ürünlerin fuar sayesinde direkt tüketiciye ulaştığını kaydetti.

Fuardaki bir katılımcı firmanın sahibi olan Murat Bulmuş da fuara özel yaptıkları kampanya ile ilgili olarak, "Dışarıda 9 bin 300 liraya alacağınız tektaş bir yüzük ve beştaş alyansı biz tektaş fiyatına 3 bin 750 liraya veriyoruz. Üretici firma olduğumuz için böyle bir kampanya düzenledik. Karımız olmayacak. Kadınların 'tektaş mı, beştaş mı alalım' kaygısını gideriyoruz." şeklinde konuştu.





- Toplam 680 taşın tek tek elle işlendiği yüzük ilgi gördü





Bir başka firmanın sahibi Corç Akdoğan ise fuarın ilk saatleri olmasına karşın ilgi gördüğünü ifade ederek, "Etkinliğe katılan herkes, mağazada satılan perakende fiyatların kesin yüzde 30-40 daha altında alım yapabiliyor. İndirimler yüzde 70'e ulaşabiliyor." dedi.

Akdoğan, 18 ayar beyaz altınla bezenmiş, 1200 taşın el işi vasıtasıyla yerleştirildiği kolyeyi küpesiyle birlikte normalde 76 bin liraya satışa sunduklarını, burada ise 36 bin liraya satıldığını bildirdi.

Barok sanatının işlendiği, komple el işi yüzüğün de fuarda büyük ilgi gördüğünü dile getiren Akdoğan, "4 ustamız 12 günde bu yüzüğü bitirdi. 680 tane pırlanta taşı tek tek el işi ile işlendi. Mağazalardaki satış fiyatı net 32 bin lira ama fuara ve bu etkinliğe özel 16 bin liraya, 4 taksitle veriyoruz." diye konuştu.

Akdoğan, "eşi ve benzeri olmayan" bir başka kolyenin de yine fuarda yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Katılımcılar da her yıl "Mücevher Fırsat Günleri"ni ziyaret ettiklerini ve fırsat olarak gördükleri ürünleri satın aldıklarını söyledi.