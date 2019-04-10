Mücevher İhracatçıları Birliği, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve birlik üyeleri, 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Birlik, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerine üyelerinden onay aldı.

Başkanlık Divanı seçiminin ardından Yönetim Kurulu, 2018 yılı çalışmalarına ilişkin raporu üyelerle paylaştı. Bilanço ile gelir-gider hesaplarının görüşülmesinin ardından Denetim Kurulu’nun raporu okundu.

Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu’nun ibrasının ardından 2019 yılı bütçesi ve iş programları üyeler arasında oylanarak kabul edildi.

- "İhracatını en fazla artıran iki sektörden biri olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmaları ve yeni hedefler hakkında görüşlerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Mücevher İhracatçıları Birliği olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyoruz. Birlik olarak sanayiye ve üretime odaklandık. 2018 yılında yüzde 35’lik ihracat artışı ile ihracatını en fazla artıran iki sektörden biri olduk. 2018 yılında 4,4 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirerek önemli bir kazanım elde ettik. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Tüm üyelerimizin katkıları ve ortak akılla gelişmeye devam edeceğiz. 2023 yılında 12 milyar dolarlık ihracat hedefi için çok çalışıyoruz. 2018 yılında 4,4 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirmiş bir sektör olarak hep söylüyoruz, mücevher sektörü stratejik bir sektördür ve stratejik bir sektör olarak ilan edilmelidir. Bugün için Hindistan, Çin veya İtalya gibi dünya çapında büyük bir üretici haline geldik.

2019 yılının ilk üç ayında özellikle kilogram bazında yukarı yönlü bir ivme yakalandı. Miktar olarak ihracatımız yüzde 26 arttı. Mart 2019'da ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak değer bazında düşüş görünse de 2019 yılının ilk üç ayında fatura bedelli ihracat değerimizin toplam 1,4 milyar dolardan 1,6 milyar dolara ulaştığını müjdeleyebilirim. Ülke ihracatına daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz."

- "Taksit düzenlemesi iç piyasaya nefes aldırdı"

Mustafa Kamar, 2018 yılında toplam 18 ticaret ve alım heyeti, 4 milli katılım, 2 sektör buluşması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İstanbul Mücevher Fuarı’na 57 ülkeden, 860 toptan ve perakende mücevher alıcısını getirdik. Bu konjonktürde önemli bir fuara ev sahipliği yaptık. Uluslararası finans kuruluşları dünya genelinde problem olduğunu belirtiyor. Avrupa, ABD ve Orta Doğu’da dinamikler her gün değişiyor. Bu sebeplerden dolayı farklı pazarlara odaklanmamız ve piyasayı çeşitlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İç piyasada da büyük bir hacme sahip olduklarını kaydeden Kamar, "Birlik olarak son 6 ayda düzenlediğimiz Ankara ziyaretleri sonuç verdi ve işçilik gerektirmeyen ziynet eşyaları hariç mücevhere 4 taksit uygulaması geri geldi. Bu adımla birlikte iç piyasanın rahat bir nefes aldığını söyleyebiliriz." bilgisini verdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği olarak yapılmamış işleri yapmaya çalıştıklarını dile getiren Kamar, "Yakın zamanda Hong Kong’a roadshow düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bu konuda hazırlıklar başladı. Ağustos ayının sonunda ise Miami ve akabinde Suudi Arabistan hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yurt dışında agresif bir şekilde ülkemiz için reklam ve tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Tüm dünyayı Türkiye ile iş yapması konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Son olarak Rusya Federasyonu ile iş birliği geliştirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdik." bilgisini verdi.