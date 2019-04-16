Mücevher ihracatı ilk çeyrekte 825 milyon dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Mücevher İhracatçıları Birliği, geçen ay 300 milyon dolar, yılın ilk çeyreğinde de 825 milyon dolarlık mücevher ihracatı yapıldığını duyurdu.



Mücevher İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Birlik, mart ayında 300 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Geçen ay en fazla ihracat, 119,8 milyon dolarla Yakın, Orta Doğu Asya ülke grubuna yapıldı. Yakın, Orta Doğu Asya’yı, 50,2 milyon dolar ile AB, 41,9 milyon dolar ile diğer Asya, 31,4 milyon dolar ile Kuzey Amerika ve 25,5 milyon dolar ile Kuzey Afrika izledi.





- En fazla ihracat BAE'ye







Geçen ay en çok ihracatın yapıldığı ülke, yüzde 131'lik artışla 83,7 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE’yi, yüzde 20 artış ve 29,7 milyon dolar ile ABD, yüzde 34 artış ve 26,1 milyon dolar ile Hong Kong, yüzde 100 artış ve 20,2 milyon dolar ile Libya, 14,6 milyon dolar ile İsrail, 10,8 milyon dolar ile Almanya ve 9,6 milyon dolar ile Irak takip etti.

Mart ayında gerçekleşen 300 milyon dolarlık ihracatın yüzde 68’i altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyasından elde edilirken, yüzde 21’i işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, yüzde 4’ü gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 3’ü pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 2’si de kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları olarak gerçekleşti.

Çeyrek bazda değerlendirildiğinde ise ihracat yılın ilk 3 ayında 825 milyon dolar oldu.







- "Mücevher, stratejik bir sektör olarak ilan edilmeli"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, şunları kaydetti:



"Birlik olarak 2018 yılında 4,4 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirmiş bir sektör olarak hep söylüyoruz; mücevher sektörü stratejik bir sektördür ve stratejik bir sektör olarak ilan edilmelidir. 2018 yılında yüzde 35’lik ihracat artışı ile ihracatını en fazla artıran iki sektörden biri olurken, 4,4 milyar dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirerek önemli bir kazanım elde ettik. 2019 yılının ilk 3 ayında özellikle kilogram bazında yukarı yönlü bir ivme yakaladık. Mart ayında ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak değer bazında düşüş görünse de miktar olarak yüzde 26'lık bir artış mevcut. Ülke ihracatına daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz."



