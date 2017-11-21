Mücevher sektöründe 'hayali indirim' uyarısı

İSTANBUL (AA) - Handan Güneş - Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuyum ve mücevher sektöründe yüzde 70-80 indirim yapılmasının akıl dışı bir durum olduğunu söyledi.

Mücevher ürünlerinin sertifikalarında yüzde 25 indirimle geri alınabileceği belirtilirken, bu oranda indirimlerin yapılmasının mümkün olamayacağını savunan Güner, şunları kaydetti:

"Altının bir değeri var. Bugün hangi altını alırsanız alın bir kuyumcuya geri götürdüğünüz zaman yüzde 15-20 eksiğine satabiliyorsunuz. Nasıl bunda yüzde 70 indirim oluyor? Böyle bir şey olamaz. Siz bin liraya sattığınız malı 5 bin lira deyip ondan sonra yüzde 70 indirim yapıyorsanız onu bilemem ama bu akıl dışı ve doğru olmayan bir şey ve çok kötü bir yere gidiyor."

"Bu akıl dışı işe son vermek lazım"

Ayhan Güner, marka değerinden dolayı aynı malı bir kuyumcunun 3 bin liraya, diğerinin ise 5 bin liraya satabileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güvenilirlik açısından bir problem yok. Mesele burada fiyat meselesi değil, indirim oranları... Diyelim ki 10 bin liraya bir ürün satıyorlar, yüzde 70 indirim olduğu zaman bunu 3 bin liraya satmaları lazım. Zaten 3 bin liralık bir ürünü 10 bin liraya satmaları piyasa şartlarında mümkün değil. Yüzde 40'a kadar aklım erer, yüzde 50 olsun ama yüzde 70 neymiş? Malın değeri hiç mi yok? Hayali ihracat var ya... Bu da hayali indirim oluyor. İndirimin bir sınırı olmaz ama aklının alacağı bir sınır olmalı, mantıklı olmalı. Pırlantalı mücevherde daha fazla indirim yapılabilse de altında yapılamaz."

Türkiye'de 30 bine yakın kuyumcu bulunduğunu ifade eden Güner, "30 bin kuyumcu dediğin zaman, çalışanlarıyla beraber 250 bin kişiyi etkileyecek. 10 kişinin ticaretini geliştirmek için, sadece daha çok satmak için bunun yapılması doğru değil." dedi.