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"Mucize" 17 Kasım'da vizyona girecek

- Amerikalı yazar ve grafik tasarımcısı R.J. Palacio'nun aynı adlı romanından uyarlanan film, yüz farklılıkları olan ve ilk kez normal bir okula giden August Pullman'ın ilham verici hayat hikayesini konu ediniyor

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Stephen Chbosky'ın üstlendiği "Mucize" adlı film, 17 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Orijinal adı "Wonder" olan, dram türündeki filmin senaryosunu Steve Conrad kaleme aldı.

Yapımcılığını ise David Hoberman ile Todd Lieberman'ın gerçekleştirdiği filmin başrollerinde Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Ali Liebert ve Mandy Patinkin yer alıyor.

Amerikalı yazar ve grafik tasarımcısı R.J. Palacio'nun aynı adlı romanından uyarlanan film, beşinci sınıfa başlayan, yüz farklılıkları olan ve ilk kez normal bir okula giden August Pullman'ın ilham verici yaşam hikayesini konu ediniyor.

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Jacob TremblayOwen WilsonAli Liebert Ve Mandy PatinkinFilmJulia RobertsMucizeStephen ChboskyWONDER
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