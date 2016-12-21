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'Mucize çocuk' Samet'e yardım eli uzandı

Uşak Valisi Ahmet Okur'un eşi Hatice Nur Okur, Wolf-Hirschhorn sendromu hastası ve karaciğer kanseri gibi hastalıklarla mücadele 4 yaşındaki Samet'i ziyaret ederek, tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi

'Mucize çocuk' Samet'e yardım eli uzandı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Ahmet Okur'un eşi Hatice Nur Okur, Wolf-Hirschhorn sendromu (ağır gelişim geriliği) hastası işitme engelli, aynı anda karaciğer kanseri, epilepsi ve astım bronşit gibi hastalıklarla da mücadele 4 yaşındaki Samet Girgin'i ziyaret ederek, tüm ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi.

Küçük Samet'le ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından konuya duyarsız kalamayan Hatice Nur Okur, Karaağaç Mahallesi'nde oturan Girgin ailesini ziyaret etti.

Samet'in sağlık durumu ile ilgili anne Sevcan Girgin'den bilgi alan Okur, çocuğun tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Sağlık sorunlarına rağmen Samet'in yaşama umudunu kaybetmediğini ifade eden Hatice Nur Okur, "Çok neşeli bir çocuk, tedavisi hala sürüyor, elimizden geldiği kadar Samet'in ihtiyaçlarını karşılayacağız. Şu an oturdukları ev Samet için uygun değil, bununla ilgili de çalışma yapacağız. Mama teminiyle ilgili sorunu çözeceğiz." dedi.

Ender görülen genetik bir hastalık olan Wolf-Hirschhorn sendromu hastası 4 yaşındaki Samet Girgin, işitme engelinin yanı sıra karaciğer kanseri, epilepsi, astım bronşit gibi hastalıklarla mücadele ediyor. 4 yılda 6 ağır ameliyat geçiren Samet'in annesi Sevcan Girgin, oğlunun mama, bez ve sağlık giderleri için yardım talep etmişti.

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