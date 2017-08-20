"Mucize çocuk" yuvasına döndü

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/ÜMİT KAHRIMAN - "Kelebek hastalığı" olarak bilinen genetik cilt rahatsızlığı bulunan 15 yaşındaki Ünal Önder, geçirdiği 31 ameliyat ile fizik tedavi sürecinin sonunda ellerini kullanabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Halk arasında "kelebek hastalığı" denilen "epidermolysis bullosa"'ya yakalanan Ünal Önder, hastalık nedeniyle iki elindeki parmaklarını kullanamıyordu.

Parmakları birbirine yapışık olan Önder, tedavisi için gittiği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bugüne kadar 31 ameliyat geçirdi. Geçirdiği ameliyatlar sonrası "mucize çocuk" olarak adlandırılan Ünal, son ameliyatının ardından taburcu edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki evine dönen Ünal, hem ameliyatların bitmesinin hem de bu sene girdiği TEOG sınavındaki başarısının mutluluğunu yaşıyor.

Ellerini kullanamamasına ve okulda olması gereken zamanın büyük bölümünü hastanede geçirmesine rağmen TEOG'da sadece 4 yanlış yaparak 492 puan alan Ünal Önder, yüzde 1'lik dilime girmeyi başararak Düziçi Fen Lisesini kazandı.

Hedeflerine adım adım yaklaştığını ve bunun kendisini motive ettiğini belirten Önder, "Benim ilerideki hedefim genetik mühendisi olmak. Ben bu hastalığı yaşadığım için bu bölümü seçmek ve hastalığı geçirmek istiyorum. Ellerimden bu sene ameliyat oldum ve 10 parmağım da açıldı. Lisede ellerimi kullanarak büyük başarı elde edeceğimi düşünüyorum çünkü ortaokuldayken ellerim kapalıydı. Hastalığıma ve parmaklarımın kapalı olmasına rağmen derslerimi asla bırakmadım ve pes etmedim. Her zaman dersime çalıştım." diye konuştu.

Okulda yazı yazmasında bugüne kadar arkadaşlarının yardımcı olduğunu ifade eden Önder, bundan sonra kendi yazısını yazabileceği günleri iple çektiğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Yaz tatillerinin bu yaşına kadar hep acı verici olduğunu vurgulayan Önder, "Tatilleri sürekli tedavide geçiriyordum ve bu bana çok acı veriyordu. Ameliyat oldum ve on parmağım da açıldı, artık acı çekmeyeceğim." dedi.

- "Oğlumuzun arkasındayız"



Baba Mustafa Önder de çocuğunun yaşamının büyük bölümünü hastanelerde geçirdiğini söyledi.

Oğlunun bugüne kadar 31 kez ameliyat geçirmesine karşın son yapılan ameliyata kadar pek başarılı olunmadığını anlatan baba Önder, şöyle devam etti:

"En son ameliyatı Akdeniz Üniversitesinde Ömer Özkan hocamız yaptı. Oğlumun parmağı 5 yaşında tamamen kapanmıştı. Doğduğundan bu yana ilk defa bu ameliyat sonrasında 10 parmağını açık gördük. Bundan sonra fizik tedavi süreci başlıyor. İnşallah bu süreç sonunda ellerini kullanabilecek. Oğlumun ellerinin dışında vücudunda da yaralar var. Annesiyle pansumanlarını yapıyoruz. Kelebek hastası olup da daha ağır hasta olanları var. Oğlumun hastalığı olsa da çok zeki bir çocuk. Daha küçük yaşlardayken bizler yanında Yasin-i Şerif'i okurken kendisi sadece dinleyerek ezberledi. Beşinci sınıfta bursluluğu kazandı, bu sene de girdiği TEOG sınavını başarıyla geçerek fen lisesini kazandı. Oğlum inşallah hedeflerine ulaşacaktır."

Oğluna gözü gibi baktığını dile getiren anne Döne Önder ise Ünal'ın çok özel ve başarılı bir çocuk olduğunu kaydetti.

Rahatsızlığı nedeniyle kimi zaman öğretmenlerinin eve gelerek ders anlattığını dile getiren anne Önder, oğlunun genetik mühendisi olmak istediğini, başarısıyla bu hedefini de gerçekleştireceğine inandığını ve sonuna kadar arkasında olduklarını sözlerine ekledi.

- Kelebek hastalığı

Halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen epidermolysis bullosa, deride ve mukozada (ağız içi, genital bölge, anal bölge, göz, burun, nefes yolu, yemek borusu) gibi vücut bölgelerinde içi su dolu kabarcıklar oluşumu ile kendini gösteren bir hastalık olarak tanımlanıyor.

İçi su dolu kabarcıkların çoğunlukla o bölgeye uygulanan bası, çarpma, dokunma gibi durumlardan sonra ortaya çıkan epidermolysis bullosa hastalığının, genetik olduğu belirtiliyor. Bu hastalık, akraba evliliği ya da diğer nedenlere bağlı ortaya çıkabiliyor.