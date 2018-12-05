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Mudanya'da yanan orman alanı ağaçlandırılıyor

- Mudanya'da ağustosta çıkan yangında zarar gören 36 hektar ormanı alanı, 47 bin 800 findanla yeniden ağaçlandırılacak. İlk fidan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 7 Aralık'ta toprakla buluşturulacak

Mudanya'da yanan orman alanı ağaçlandırılıyor
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ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde ağustosta çıkan orman yangınında zarar gören alana, 47 bin 800 fidan dikilecek. İlk fidan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı törenle 7 Aralık Cuma günü toprakla buluşturulacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mudanya'da 11 Ağustos 2018'de villalara komşu ormanlık alanda çıkan yangında 36 hektar ve 8 bin 700 kızılçam zarar görmüştü. Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce yanık ağaçlar temizlenerek tüm alanda makinalı toprak işlemesi yapıldı.

Yangında zarar gören orman alanı, kızılçam, servi, fıstık çamı, defne, lavanta, lavantin, biberiye, ada çayı, ıhlamur, akçaağaç, çınar, sığla, incir ve erguvan'dan oluşan toplam 47 bin 800 fidanla yeniden ağaçlandırılacak.

İlk fidan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek törenle 7 Aralık'ta toprakla buluşturulacak.

- Haluk Levent'ten teşekkür

Orman yangını sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunan sanatçı Haluk Levent, alanın yeniden ağaçlandırılacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ederek fidan dikimi için Mudanya'ya gideceklerini belirtti.

Pakdemirli de Haluk Levent'in mesajını retweet ederek takipçileriyle paylaştı.

- 6 helikopterle müdahale edilmişti

Yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki tüm ekipler ile çevre illerden gelen destekle havadan 6 helikopter ve 1 uçakla müdahale edilmişti.

Ormanlık alana komşu parseldeki villaların sakinleri de kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etmişti.

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AğaçlandırmaMudanyaOrman YangınıTarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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