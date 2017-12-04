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Mudanya'da zeytin ağaçlarının söküldüğü iddiası

- Yalıçiftlik Mahallesi Muhtarı Toktaş: - "Şikayete konu ağaç sayısı 26. Binlerce ağacın katledildiği iddiası doğru değil"

Mudanya'da zeytin ağaçlarının söküldüğü iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Yalıçiftlik Mahallesi'nin Muhtarı Arif Toktaş, mahalledeki bir baraj inşaatı kapsamında zeytin ağaçlarının söküldüğü iddiasına ilişkin, "Şikayete konu ağaç sayısı 26. Binlerce ağacın katledildiği iddiası doğru değil." dedi.

Toktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalleye yapılan barajı 25 yıldır beklediklerini, geçen yıl yapımına başlandığını anımsattı.

Yaklaşık bin 100 dönüm araziyi sulayacak barajın bu yıl su tutmaya başladığını belirten Toktaş, "Ayazma bölgesinde baraja ek su taşıması için 6 bin 500 metre uzunluğundaki su iletim hattının yapımı sırasında bazı sıkıntılar yaşandı. Bu hattın projesi 300 metre ilerledikten sonra vatandaşların şikayeti üzerine durduruldu. Buradaki sıkıntı DSİ'nin kamulaştırmada geç kalmasıdır. Vatandaşlara ağaçların kesileceği daha önceden haber verilmişti ancak kamulaştırma yapılmamıştı." diye konuştu.

Toktaş, vatandaşların, ağaçlar kesilirken haber verilmemesine tepki gösterdiğini belirterek, "Vatandaşın tepki gösterme ve şikayet hakkı var ama binlerce ağacın söküldüğü iddiası doğru değil. Şikayete konu ağaç sayısı 26. Binlerce ağacın katledildiği iddiası doğru değil." ifadelerini kullandı.

Toktaş, konuyla ilgili mahkeme sürecinin başlatıldığını ve bölgedeki çalışmaların şimdilik durdurulduğunu kaydetti.

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