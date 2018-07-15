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Mudiler bankalarda 98 milyon lira unuttu

- Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayarak zaman aşımına uğrayan 838 bin adet hesapta yaklaşık 98 milyon lira unutuldu - Zaman aşımına uğraması nedeniyle 2018 yılında TMSF'ye devredilen en yüksek meblağ ise 194 bin 584 avro oldu - Son 10 yılda ise 3 milyon 979 bin adet muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) hesapların toplam TL karşılığı tutarı olan 830 milyon lira TMSF'ye devredildi

Mudiler bankalarda 98 milyon lira unuttu

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Unutkan mudiler, 10 yıldır işlem yapılmayan 838 bin adet hesapta 98 milyon lira unuttu.

Alınan bilgiye göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor.

Bu kapsamda, bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili olarak yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran'a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi. Böylece, bu yıl itibarıyla, en son 2007'de işlem görmüş olan hesapların Fon'a devri gerçekleştirildi.


- 838 bin mudi parasını bankada unuttu


15 Haziran 2018 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 98 milyon lira oldu.

2007'den itibaren işlem görmeyen ve 2018 yılında zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından Fon'a kesin bildirimi yapılan hesapların 401 bin adedi mevduat, 4 bin adedi katılım fonu, 433 adedi ise alacaklardan oluştu.

31 Aralık 2017 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye ön bildirimi yapılan toplam 854 bin hesaptan yaklaşık 16 bin adet hesap sahibi bankalara başvurdu. Böylece, Fon'a devredilen hesap sayısı ise 838 bin adet oldu.

Zaman aşımına uğraması nedeniyle 2018 yılında TMSF'ye devredilen en yüksek meblağ ise 194 bin 584 avro oldu.

Son 10 yılda ise 3 milyon 979 bin adet muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) hesapların toplam TL karşılığı tutarı olan 830 milyon lira TMSF'ye devredildi.


- Tablo


Bankalar nezdinde zaman aşımına uğraması nedeniyle, son 10 yılda TMSF'ye devredilen hesap sayısı ve tutarları:

Yıllar

Hesap Adedi (bin)

Zaman Aşımı Tutarı
(milyon TL)

2009

108

18

2010

164

37

2011

248

43

2012

373

179

2013

591

162

2014

228

96

2015

330

64

2016

601

93

2017

498

83

2018

838

98

Toplam

3.979

830



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TMSFUnutkan MudilerUnutulan Paralar
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