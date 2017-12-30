Müdür yardımcısına

ANTALYA (AA) - Antalya'da okul önünde oyuncak tabancalı fotoğrafıyla görüntülenen müdür yardımcısı hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı gazetelerde yayımlanan haberlerde Döşemealtı ilçesindeki lisenin önünde bulunan bir kişinin elindeki silahı rastgele salladığı, aynı zamanda öğrencilerin okula girip çıktığının görüldüğü bildirildi.

Haberin ihbar kabul edilmesinin ardından yapılan araştırmada görüntülerdeki kişinin lisenin müdür yardımcısı M.E. olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, "M.E. ile yapılan görüşmede, 9. sınıf öğrencisi M.Ö'nün okula getirdiği plastik oyuncak tabancayı öğrencilerin eline geçmemesi amacıyla aldığını, okul kapısı girişi önünde öğretmenlerle sohbet ettiği esnada görüntüsünün kayda alınmış olabileceğini, okul çıkışında oyuncak silahı öğrencisine teslim ettiğini bildirdi. Öğrenci M.Ö. ile yapılan görüşmelerde tabancanın oyuncak olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda müdür yardımcısı M.E. hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem yapıldığı ifade edildi.