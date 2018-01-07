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Müftülere nikah yetkisi Anayasa Mahkemesinde

- Anayasa Mahkemesi, il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini tamamlayarak, başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi - Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan inceleyecek, yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak

Müftülere nikah yetkisi Anayasa Mahkemesinde

ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini tamamladı.

CHP'nin müftülere nikah yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurusuyla ilgili ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, bir eksiklik tespit etmeyerek, başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

Kanunun iptal istemi, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek, yürürlüğünün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, "evlendirme yetkisi"ni düzenleyen 22. maddesinde yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmişti.

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