Müftülükten hırsızlığın zanlısı yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te İl Müftülüğüne girerek 5 bin lira tutarındaki bağış parasını çaldığı iddia edilen şüpheli, Zonguldak'ta yakalandı.

Karabük İl Müftülüğü binası içinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi kasasındaki 5 bin lira tutarındaki bağış parasının çalındığının tespiti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, müftülük ve çevresindeki birçok güvenlik kamerası ile kent giriş ve çıkışlarındaki MOBESE kayıtlarından 160 saatlik görüntü topladı.

Çalışmalar sonunda şüpheli bir araç plakası belirleyen ekipler, şüphelinin ise İ.D. (45) olduğunu tespit etti.

Takibe başlayan ekipler, şüpheliyi Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde otomobiliyle ilerlerken durdurarak gözaltına aldı. İnceleme yapılmak üzere Karabük Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen otomobilde, lacivert renkli kapüşonlu mont, iki çift kırmızı iş eldiveni, özel tasarlanmış levye, özel tornavidalar ve kapı kilit göbeğini kırmakta kullanılan özel anahtar ele geçirildi.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu, adres tespitini engellemek amacıyla MERNİS sistemine yurt dışına bir adres kaydettirdiği anlaşılan şüpheli, Karabük'e getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.D, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Müftülük çalışanları, 29 Mayıs Pazartesi günü sabah işe geldiklerinde, binanın yan kapısının kırık olduğunu görerek durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelerek binada inceleme yapan ekipler, Türkiye Diyanet Vakfı Şubesinde bulunan 5 bin lira tutarındaki bağış parasının çalındığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın binanın yan kapısını levyeyle kırarak içeri girdiği, kameralara yakalanmamak için başını örttüğü, bir kameraya poşet geçirdiği görülmüştü.



