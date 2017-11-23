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"Mugabe'ye yargılanmayacağı teminatı verildi"

- ZANU-PF yöneticisi Matuke: - "Parti yetkilileri Mugabe'ye istifa etmesi halinde yargılanmayacağı konusunda teminat verdi"

HARARE (AA) - Zimbabve'de askeri müdahaleyle istifaya zorlanan eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'ye, yargılanmayacağına dair teminat verildiği belirtildi.

İktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi (ZANU-PF) yöneticisi Lovemore Matuke, AP'ye yaptığı açıklamada, Mugabe'nin yargılanmasının, görevden alınması planının bir parçası olmadığını söyledi.

Parti yetkililerinin, Mugabe'ye, istifa etmesi halinde yargılanmayacağına dair teminat verdiğini dile getiren Matuke, "Mugabe güvende, ailesi güvende ve onun itibarı ülkesinin bir kahramanı olarak güvence altında." ifadesini kullandı.

Zimbabveli muhalif lider Morgan Tsvangirai de AA muhabirine yaptığı açıklamada, intikamın ülkenin yeniden inşasına faydası olmayacağını belirterek, halka Mugabe'yi affetmeleri çağrısında bulundu.

İktidar partisinin başına getirilen eski Devlet Başkanı Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın başkent Harare'deki 60 bin kişilik stadyumda yarın yemin ederek devlet başkanlığı koltuğuna oturması bekleniyor.

Mnangagwa, görevden alındıktan sonra gittiği Güney Afrika'dan dün dönmüştü. Başkent Harare'de toplanan destekçilerine hitap eden Mnangagwa, Zimbabve'nin yeni demokrasi dönemine tanık olduğunu söylemişti.

Mugabe, 6 Kasım'da Mnangagwa'yı Devlet Başkan Yardımcılığı görevinden almış ve Zimbabve ordusu, Mnangagwa destekçilerinin tasfiyesine son verilmesi için 16 Kasım'da müdahalede bulunarak Mugabe'yi istifaya zorlamıştı.

Askeri müdahaleye yaklaşık 5 gün direnen Mugabe, salı günü görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Emmerson MnangagwaMugabeZimbabve
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