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Muğla çam balında markalaşma çalışmaları

- Coğrafi işaret olarak tescillenen Muğla çam balının markalaşması için yürütülen çalışmalar kapsamında üreticilere eğitim verilmeye başlandı - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: - "Tüketiciye nasıl bir bal sunacağımızı bütün dünyaya göstermemiz gerekiyor"

Muğla çam balında markalaşma çalışmaları
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MUĞLA (AA) - Muğla'da, bal üreticilerine, kente özgü çam balının markalaştırılması çalışmaları kapsamında eğitim veriliyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla çam balını coğrafi işaret olarak tescil ettirmek için yaklaşık 11 yıldır uğraştıklarını söyledi.

Ülkede yaklaşık 65 bin ailenin arıcılık yaptığını dile getiren Şahin, arı varlığı ve bal üretiminde Türkiye'nin önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Bal üreticilerine yönelik olarak, Güney Ege Kalkınma Ajansının teknik destek programı kapsamında başlatılan eğitim çalışmalarının 13 ilçede yürütüldüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Tescil çalışmasını sahaya yaymak istiyoruz. Hedefimiz, Muğla çam balı coğrafi işaretine başvurumuzdan itibaren coğrafi işaret almasına kadar geçen süreleri Muğlalı arıcılarımızla paylaşmak. Muğla çam balı bundan böyle vatandaşlarımızla birebir buluşacak. Tüketiciye nasıl bir bal sunacağımızı bütün dünyaya göstermemiz gerekiyor. Bunun için de bu eğitim çalışması çok önemli."



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