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Muğla Kültür Turizm Müdürü tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla Kültür Turizm Müdürü V.Ç. rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı. Marmaris'te su sporları merkezi ruhsatını yenilemek için görüşmeye gelen M.Y'den 800 avro rüşvet istediği iddia edilen Muğla Kültür Turizm Müdürü...

Muğla Kültür Turizm Müdürü tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla Kültür Turizm Müdürü V.Ç. rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Marmaris'te su sporları merkezi ruhsatını yenilemek için görüşmeye gelen M.Y'den 800 avro rüşvet istediği iddia edilen Muğla Kültür Turizm Müdürü V.Ç. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından makamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Ç. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.

V.Ç. rüşvet aldığı iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

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