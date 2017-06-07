Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Muğla merkezli 24 ilde "ByLock" operasyonu

- Muğla merkezli 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı "ByLock" operasyonu başlatıldı

Muğla merkezli 24 ilde

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, Muğla merkezli 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı "Bylock" operasyonu başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün KHK ile kapatılan okullarında çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanan 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
- FETÖ'nün Darbe Girişimi"ByLockMuğlaOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5