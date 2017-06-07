MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, Muğla merkezli 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı "Bylock" operasyonu başlatıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün KHK ile kapatılan okullarında çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanan 49 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 24 ilde 49 kişi hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı.